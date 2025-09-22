Fisco in arrivo aumenti delle ispezioni | a oggi 1 controllo annuo su 71 aziende

Il Fisco potrebbe decidere di andare ad aumentare le ispezioni, i dati di questo momento sono da rivedere con appena 1 controllo su 71 aziende per anno. Si è pronunciata la Corte dei Conti con un report che invita all’attenzione e a dover trovare delle nuove coordinate rapidamente. (ANSA) Notizie.com Con questi ritmi di controllo per arrivare a controllare tutte le attività presenti sul paese ci vorranno almeno settant’anni, un termine che non può soddisfare il Fisco. Inoltre l’aggravante è che quando un’azienda viene scovata in evasione non è così facile che paghi. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Fisco, in arrivo aumenti delle ispezioni: a oggi 1 controllo annuo su 71 aziende

