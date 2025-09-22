Firenze ruba la bici a una donna per sfuggire alla polizia

Firenze, 22 settembre 2025 – Per sfuggire a un controllo antidroga, strattona una passante e le ruba la bicicletta, ma la fuga dura poco. L'uomo, lo scorso 19 settembre, è stato intercettato in via De Sanctis, a Firenze, e arrestato dagli agenti con l'accusa di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio. Si tratta di un cittadino tunisino, 40 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, secondo quanto ricostruito, fermato dai poliziotti che erano impegnati in servizi di controllo antidroga dopo un primo atteggiamento collaborativo si è dato alla fuga in sella alla sua bici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, ruba la bici a una donna per sfuggire alla polizia

In questa notizia si parla di: firenze - ruba

Firenze: ruba abiti in negozio di via Panzani e tenta di fuggire. Arrestato 36enne

Firenze, entra nell’Aci e ruba un tablet: 31enne arrestato grazie alla prontezza del titolare dell’ufficio

Firenze: prende a schiaffi una donna e le ruba la borsa. 26enne arrestato alle Cascine

Una grande manifestazione per la Palestina, ora, a Firenze, contro il genocidio e contro la sostanziale acquiscenza del governo italiano e dell’’Europa alle politiche criminali dello Stato di Israele. - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, ruba la bici a una donna per sfuggire alla polizia; Ladri di biciclette a Olbia: rubano due e-bike da 20mila euro; Firenze, quattro biciclette rubate ritrovate dalla Municipale che cerca i proprietari.

Ruba una bici e picchia la proprietaria che lo insegue: arrestato - Stava camminando tranquillamente in via Guidi, una donna, quando non ha potuto credere ai propri occhi. Segnala ilrestodelcarlino.it

Ruba una bici, poi la lega per evitare che la rubino - Ha rubato una bicicletta fuori dalla chiesa di Verdellino, ha raggiunto piazza Affari, in località Zingonia, dove ha parcheggiato le due ruote a un portabici, curandosi bene di legare il mezzo con una ... Da ecodibergamo.it