Firenze pericolosa di sera il lato criminale e degradato della città
Una città splendida, culla di arte e storia, che però nasconde un lato oscuro fatto di degrado, criminalità diffusa e insicurezza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: firenze - pericolosa
+++ Russia invade i cieli dell'Estonia: si alzano in volo caccia italiani - "Provocazione pericolosa" - Cosa sta succedendo +++ - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, un uomo in giro per la città con un martello in mano: “Ubriaco e pericoloso” http://dlvr.it/TN9VNJ ? #Firenze - X Vai su X
La sicurezza nei quartieri. Leopolda, tornano i vigilantes privati. Sentinelle a San Jacopino; Siracusa, Consiglio comunale: nuovi marciapiedi e due rotatorie a Cassibile.
Tramvia Firenze, in viale Matteotti il ribaltamento del cantiere lato centro - Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli e dalla sera di venerdì 8 agosto sono in programma le operazioni per il ribaltamento del ... Come scrive lanazione.it