Firenze ha un nuovo Tre Spicchi Gambero Rosso | il pizzaiolo Mario Cipriano

Firenze, 22 settembre 2025 – Una novità, ma anche una conferma, quella dei Tre Spicchi a Mario Cipriano. Il maestro pizzaiolo di origine campana è il nuovo Tre Spicchi Gambero Rosso nella Guida Pizzerie d'Italia 2026, con un punteggio di 90 su 100. "Questi Tre Spicchi ci rendono prima di tutto molto felici. Abbiamo lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo, vale a dire ricevere nuovamente i Tre Spicchi ma in una sede nuova, Cipriano Pizzeria appunto, una doppia sfida che quindi ci regala doppia soddisfazione. Ora non ci resta che andare avanti, cercare di migliorarci sempre e alzare sempre di più l'asticella, questo è ciò che vogliamo per il nuovo anno", ha dichiarato Mario Cipriano al termine della presentazione della nuova Guida del Gambero Rosso a Napoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

