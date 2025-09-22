Firenze ha un nuovo Tre Spicchi Gambero Rosso | il pizzaiolo Mario Cipriano
Firenze, 22 settembre 2025 – Una novità, ma anche una conferma, quella dei Tre Spicchi a Mario Cipriano. Il maestro pizzaiolo di origine campana è il nuovo Tre Spicchi Gambero Rosso nella Guida Pizzerie d'Italia 2026, con un punteggio di 90 su 100. "Questi Tre Spicchi ci rendono prima di tutto molto felici. Abbiamo lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo, vale a dire ricevere nuovamente i Tre Spicchi ma in una sede nuova, Cipriano Pizzeria appunto, una doppia sfida che quindi ci regala doppia soddisfazione. Ora non ci resta che andare avanti, cercare di migliorarci sempre e alzare sempre di più l'asticella, questo è ciò che vogliamo per il nuovo anno", ha dichiarato Mario Cipriano al termine della presentazione della nuova Guida del Gambero Rosso a Napoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - nuovo
Firenze, l’ex sindaco nel mirino dei ladri. Nuovo furto nella villa di Nardella, è il secondo raid in pochi mesi
Nuovo cantiere sui viali a Firenze, gli operai sono in arrivo anche in piazza Beccaria
W Florence: il nuovo hotel di lusso lifestyle nel cuore di Firenze firmato W Hotels
IDEA: Incontro, Dialogo, Educazione, Azione Un nuovo progetto promosso da AIGU, con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, per dare voce ai giovani e costruire insieme il futuro dei siti UNESCO della Toscana. Sabato 27 settembre 2025 Giar - facebook.com Vai su Facebook
Firenze ha un nuovo Tre Spicchi Gambero Rosso: il pizzaiolo Mario Cipriano; Nuovo codice della strada, 3 patenti ritirate per uso cellulare a Firenze; Nuovo sportello dell’Asl Toscana Centro in via Chiantigiana.
Firenze, incidente in viale Etruria: tre auto coinvolte, una si ribalta - E' successo intorno alle 13 di oggi, domenica 7 settembre, all'intersezione con via Sinalunga. Segnala 055firenze.it
Nuovo parco alle Piagge a Firenze, investimento da 850mila euro - Firenze, 22 settembre 2025 – Un investimento totale di 850mila euro tra bando del ministero delle infrastrutture (500. msn.com scrive