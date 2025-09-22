Firenze, 22 settembre 2025 – Sono diversi i lavori stradali al via a Firenze da oggi, 22 settembre. In via delle Sentinelle per il rifacimento di un muro a retta sarà interrotta, oggi 22 settembre, la circolazione tra via di Villamagna e via della Villa Cedri. Inoltre in via di Villamagna tra via delle Sentinelle e via del Crocifisso del Lume sarà istituito un senso unico verso quest’ultima strada. Percorso alternativo per raggiungere via delle Sentinelle lato via Villa Cedri: via Crocifisso del Lume-via di Ripalta-via Maggiorelli-via delle Lame-via Crocifisso del Lume-via delle Sentinelle. Il termine previsto, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è il 5 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, da via delle Sentinelle a lungarno Archibusieri: i lavori al via