Firenze, 22 settembre 2025 – Alle pareti l’armoniosa Ultima cena di Andrea del Sarto e altri capolavori della pittura cinquecentesca, da Pontormo a Raffaellino del Garbo. Al centro la storia di Wladyslaw Szpilman, il pianista del ghetto di Varsavia che nel libro “Il pianista” – da cui Roman Polanski ha tratto l’omonimo film - raccontò la sua drammatica sopravvivenza sotto l'occupazione nazista. Una storia che s’intreccia alle note in “La musica miracolosa”, concerto-reading che il pianista Francesco Nicolosi proporrà venerdì 26 settembre (ore 11) al Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi, a Firenze, nell’ambito della rassegna "Musica e Danza nei Cenacoli fiorentini" finanziata da Ministero della Cultura, Dipartimento per le attività culturali – Direzione Generale Spettacolo in collaborazione con Orchestra da Camera Fiorentina e Fabbrica Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, concerto di Francesco Nicolosi al cenacolo di Andrea del Sarto

In questa notizia si parla di: firenze - concerto

Francesco Nicolosi solista dell'Orchestra da Camera Fiorentina Due serate con il grande pianista, nel segno di Beethoven e Schubert; Musica e Danza nei Cenacoli fiorentini: viaggio tra arte e musica nei luoghi del sacro a Firenze con sei concerti a ingresso gratuito.

