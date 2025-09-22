Fiorentina la curva viola diserta la trasferta di Pisa Il motivo

Firenze, 22 settembre 2025 - Il giorno dopo i fischi e la contestazione alla squadra, la Curva Fiesole conferma il suo intento di non recarsi a Pisa domenica prossima per l'atteso derby contro i nerazzurri di Gilardino. Derby che la tifoseria gigliata riconosce come quello più importante e significativo, ma gli ultras viola non intendono derogare dai propri principi. Da qualche ora sono in vendita i tagliandi, compresi quello del settore ospiti (Curva Sud) destinato proprio ai tifosi della Fiorentina. Costo esoso, ritenuto eccessivo: 45 euro più 4 euro di prevendita. A ridosso di un costo di 50 euro per assistere alla partita dai gradoni dell'Arena Garibaldi i sostenitori gigliati hanno deciso di non esserci, nel rispetto della lotta da tempo intrapresa contro il caro prezzi dei biglietti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, la curva viola diserta la trasferta di Pisa. Il motivo

