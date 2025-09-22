fiorentina inter u18 sconfitta per la squadra di fautario la prima della stagione

Fiorentina Inter U18, la squadra di Simone Fautario subisce il primo stop in campionato: termina 2-1 al Viola Park. Arriva la prima sconfitta in campionato per l’ Inter Under 18 di Simone Fautario, che cade al Viola Park contro la Fiorentina con il punteggio di 2-1. La partita, combattuta e ricca di emozioni, ha visto i gigliati imporsi grazie a una rete nel finale, infliggendo il primo stop stagionale ai giovani nerazzurri. La partita si è aperta con il vantaggio dei padroni di casa, che sono riusciti a sbloccare il punteggio al minuto 28 grazie a un gol di Mataran. L’ Inter non si è fatta scoraggiare e ha reagito prontamente, trovando il pareggio al 43? con un calcio di rigore realizzato da La Torre, che ha riportato il punteggio in equilibrio, 1-1, al termine del primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

