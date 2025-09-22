Fiorentina è crisi profonda | Pioli già in bilico? Ultimissime

sulla posizione del tecnico viola dopo appena 4 giornate di campionato Un avvio da incubo, il peggiore che Firenze potesse immaginare. Con appena due punti in quattro partite, frutto di due pareggi (Cagliari, Torino) e due pesanti sconfitte (Napoli, Como), la Fiorentina di Stefano Pioli si trova al 17° . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, è crisi profonda: Pioli già in bilico? Ultimissime

In questa notizia si parla di: fiorentina - crisi

Fiorentina-Como, crisi nera per Pioli: la Viola perde ancora

Como ammazza grandi! Vittoria in rimonta in casa di una Fiorentina in crisi

Como ammazzagrandi! Vittoria in rimonta in casa di una Fiorentina in crisi

Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla - X Vai su X

>>>ANSA/ Roma vince derby e agguanta Milan, crisi Fiorentina. Como si impone in rimonta,scatto Atalanta che stravince a Torino #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina-Como: 1-2, Addai affonda i viola. Fischi dei tifosi - Firenze, 21 settembre 2025 – La Fiorentina di Pioli sfida il Como di Fabregas in una gara che si preannuncia ricca di spunti. Lo riporta lanazione.it

La Fiorentina non gira e Pioli non è contento: difesa in crisi e attacco bloccato, tutti i problemi della squadra viola - La sconfitta della Fiorentina con il Napoli ha evidenziato tutti i limiti della squadra di Stefano Pioli. Lo riporta msn.com