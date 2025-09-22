Fiola PD | Solidarietà a Giorgia Venturini la stampa libera non si piega alle intimidazioni mafiose
Tempo di lettura: < 1 minuto “Solidarietà e vicinanza alla giornalista Giorgia Venturini e all’intera redazione di ‘Fanpage’, bersaglio di una vile intimidazione mafiosa. Quello subito dalla Venturini è un gesto che colpisce non solo chi quotidianamente svolge il proprio lavoro di inchiesta e denuncia, ma l’intera comunità democratica e civile che ha bisogno di una stampa libera, autonoma e coraggiosa. Un fatto reso ancor più grave se pensiamo che arriva proprio alla vigilia del quarantesimo anniversario dell’assassinio di Giancarlo Siani. Un richiamo doloroso ma attuale del prezzo che la criminalità organizzata ha fatto e continua a far pagare a chi sceglie di raccontare la verità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
