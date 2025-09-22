Finti verbali infilati sotto il tergicristallo, ma è una truffa.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Attenti alla truffa, Finti verbali infilati sotto il tergicristallo: a prima vista sembrano multe vere, ma sono truffe”. L’allarme lo lancia la Cisl Irpinia-Sannio, sezione pensionati: “Negli ultimi tempi sono segnalati foglietti o scontrini lasciati sotto il tergicristallo che, a prima vista, somigliano a verbali e richiamano articoli del Codice della Strada. Questi documenti fasulli contestano infrazioni diverse — accesso in ZTL, eccesso di velocità, divieto di sosta — e accompagnano la minaccia di pesanti decurtazioni di punti sulla patente o di sanzioni economiche molto elevate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

