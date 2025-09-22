Finire in galera è drammatico ma gli autori di Un posto al sole lo sminuiscono
Finire in galera, sia per un colpevole che per un innocente, è una cosa drammatica, avvilente, distruttiva. E lo diventa anche per la famiglia. In Upas invece l’arresto di Ferri viene trattato come un episodio di normale routine. Al pari di come ormai trattano omicidi, separazioni e liti tra le gemelle. Persino Marina, per quanto sia legata a Roberto, di fronte all’arrivo della polizia che lo porta in carcere reagisce con indifferenza, pensando subito a come gestire le imprese. Mentre Roberto mantiene aplomb e nonchalance. E il figlio vola a Bologna. Nella realtà purtroppo non è così. Le famiglie, e le vite, alla soglia della galera vengono distrutte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
