Fine vita in Regione c' è una proposta di legge che aspetta nel cassetto da mesi

L'ultimo caso a fare scalpore è quello di un ligure di 79 anni, affetto da una patologia neurodegenerativa. L'uomo aveva richiesto nei mesi scorsi di poter ricorrere al cosiddetto "suicidio assistito" ma aveva ricevuto il diniego di Asl. A quel punto, assistito dal gruppo legale dell'associazione.

In questa notizia si parla di: fine - vita

Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”

Fine vita, in Regione c'è una proposta di legge che aspetta nel cassetto da mesi; Le discussioni sulla morte volontaria medicalmente assistita Regione per Regione; Sul fine vita non c’è più tempo: serve una legge nazionale.

