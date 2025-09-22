Finanza & Risparmio

PER DECENNI LA CINA è stata la "fabbrica del mondo": un paese che produceva a basso costo ciò che altri avevano progettato. Oggi però lo scenario è cambiato radicalmente. In molti settori tecnologici, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dalle batterie alle auto elettriche, Pechino detta ormai il passo. L’ultimo caso eclatante è quello di DeepSeek, una start-up cinese specializzata in intelligenza artificiale che ha catturato l’attenzione dei mercati internazionali nei mesi scorsi. "La rapida ascesa di DeepSeek ha puntato i riflettori sulle crescenti ambizioni tecnologiche della Cina", spiega Angel Su, portafoglio manager della casa d’investimenti Rbc BlueBay che ha dedicato di recente un’analisi all’industria hi-tech di Pechino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

