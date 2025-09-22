Finanza & Risparmio
PER DECENNI LA CINA è stata la "fabbrica del mondo": un paese che produceva a basso costo ciò che altri avevano progettato. Oggi però lo scenario è cambiato radicalmente. In molti settori tecnologici, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dalle batterie alle auto elettriche, Pechino detta ormai il passo. L’ultimo caso eclatante è quello di DeepSeek, una start-up cinese specializzata in intelligenza artificiale che ha catturato l’attenzione dei mercati internazionali nei mesi scorsi. "La rapida ascesa di DeepSeek ha puntato i riflettori sulle crescenti ambizioni tecnologiche della Cina", spiega Angel Su, portafoglio manager della casa d’investimenti Rbc BlueBay che ha dedicato di recente un’analisi all’industria hi-tech di Pechino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: finanza - risparmio
Risparmio, ecco le migliori app di finanza personale
Le famiglie italiane investono con più prudenza e strategia: portafogli più diversificati e maggiore fiducia nei titoli di Stato rispetto alla media UE, secondo ABI. http://abi.it/download/porta… #Finanza #Risparmio #Italia - X Vai su X
. 25 settembre, ore 18 Museo del Risparmio (Torino) e online Notizie false, scandali costruiti ad arte, informazioni manipolate: nel cinema diventano trame avvincenti, ma nella finanza posso - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Affari, 15 azioni a sconto pronte al rimbalzo con dividendi fino al 10% e in crescita; Taglio Irpef per redditi fino a 60mila euro, chi ci guadagna davvero; BTp Valore, tutto quello che c’è da sapere in 10 domande e 10 risposte.
Conviene ancora vincolare i soldi sul libretto di risparmio postale - Vincolare i soldi liquidi in Poste con la garanzia dello Stato e la certezza del capitale a scadenza e del rendimento già noto in partenza ... Riporta money.it
Risparmio, ecco le migliori app di finanza personale - L’estate 2025 si preannuncia calda non solo per le temperature, ma anche per i conti correnti degli italiani. Si legge su ilgiornale.it