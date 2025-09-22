Finale horror per la Vigor Pecchia punisce Senigallia
vigor 0 sora 2 VIGOR (4-3-3): Novelli 4, De Marco 6, Tomba 6, Urso 6 (45’st Magi Galluzzi s.v.), Shkambaj 5, Pandolfi 5,5, Gambini 6, Tonelli 6 (45’st Stecconi s.v.), Gasparroni 6 (22’st Subissati 6), Pesaresi 6 (10’st Alonzi 5,5), Balleello 6 (10’st Caprari 6). All. Magi SORA (4-1-4-1): Laukzemis 6,5, Ippoliti 6,5 Orazzo 6, Ferrari 6,5, Flaminio 6,5, Casciano 6 (28’st Mellini 6,5), Marrale 6 (15’st Lauria 6), Pecchia 6,5, Vono 6,5, Trotta 6 (15’st Stampete 6), Rao 6 (25’st Bolo 7). All. Schettino ARBITRO: Kurti di Mestre RETI: 41’pt Bolo (S), 48’st Pecchia (S) NOTE: ammoniti: Marrale (S), De Marco (V), Orazzo (S) Spett. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: finale - horror
Da Superman a Paul Thomas Anderson passando per l’horror: il finale di 2025 di Warner
The Conjuring – Il rito finale: il trailer ufficiale del film horror!
Il rito finale di The Conjuring 4: tutto sul film horror
THE CONJURING - IL RITO FINALE: VIDEO RECENSIONE DEL FILM HORROR CON VER... https://youtu.be/79p4fRQQlHk?si=z6gHDHBcv-lGSbh_… via @YouTube #TheConjuringLastRites #theconjuring4 #conjuring #horror #film #ilritofinale - X Vai su X
AL CINEMA TEATRO GATTO ARRIVA L’HORROR DELL’ANNO! THE CONJURING – IL RITO FINALE Quando? ? Da giovedì 25 a domenica 28 settembre alle 19:30 ? Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre alle 19:30 Preparati a vivere il brivido sul - facebook.com Vai su Facebook
Finale horror per la Vigor . Pecchia punisce Senigallia; Notizie di sport di Marche di oggi.
Finale horror per la Vigor . Pecchia punisce Senigallia - Eppure i padroni di casa erano partiti benissimo e subito propositivi. Segnala msn.com
Vigor Senigallia, finale amaro - 0 frutto di episodi Sconfitta dal sapore amaro per la Vigor Senigallia, piegata nel finale dal Sora dopo una gara rimasta in ... youtvrs.it scrive