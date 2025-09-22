‘Caos’ il tema scelto per la prossima edizione del Festivalfilosofia, la 26ª, che si svolgerà dal 18 al 20 settembre 2026 a Modena, Carpi e Sassuolo. È stato annunciato ieri pomeriggio, durante la tradizionale conferenza stampa, dagli organizzatori che hanno manifestato anche tutta la loro soddisfazione per il successo dell’edizione appena conclusa. "Sono stati giorni straordinari – ha affermato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti –. Prima ancora dei numeri, i bilanci li fanno quelle piazze piene di persone, giovani e non solo, che hanno restituito in modo plastico quanto questo festival sia estremamente attuale oltre che necessario perché parla a tutti, non solo all’élite di intellettuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Filosofia, arrivederci al 2026. Scelto il tema: sarà il Caos: "Festival che parla a tutti"