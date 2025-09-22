Film italiano premiato a Cannes da riscoprire per una storia dolorosa e necessaria
Analisi del film “Il ladro di bambini” e il suo impatto sociale. Il cinema spesso si rivela uno strumento potente per mettere in luce le problematiche più profonde della società. Un esempio emblematico è “Il ladro di bambini”, diretto da Gianni Amelio, che attraverso un racconto sobrio e realistico affronta temi come l’infanzia negata, l’indifferenza delle istituzioni e la crisi dell’etica sociale negli anni Novanta. Trama e tematiche principali. Una narrazione basata sulla sottrazione e sull’umanità. Il film si focalizza su un giovane carabiniere calabrese, Antonio, incaricato di trasferire due fratelli, Rosetta e Luciano, dopo l’arresto della madre per sfruttamento di minori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
