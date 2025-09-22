Film e dibattiti Tutti gli eventi della giornata
La decima edizione del Ferrara Film Festival prosegue oggi con una giornata interamente dedicata al cinema d’autore internazionale, alle eccellenze del territorio e al dialogo tra cultura e impresa. Il fondatore Maximilian Law e la nuova codirettrice artistica Claudia Conte presentano un programma ricco e variegato. La giornata si aprirà alle 11 con l’inaugurazione del Cine Village Experience in piazza Trento e Trieste, uno spazio dedicato alla scoperta del cinema e non solo. Alle 11.30, al Mazda Lounge, si terrà il talk show ‘Eccellenze Innovative’. Nel pomeriggio, alle 16, sempre al Mazda Lounge, sarà la volta di un talk show speciale con le delegazioni dei film in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: film - dibattiti
Dibattiti e proiezioni gratuite per la quinta giornata del Messapica Film Festival
Inizia oggi il Ferrara Film Festival: 8 giorni di emozioni! È partito ieri ufficialmente il Ferrara Film Festival, con una cerimonia d’apertura suggestiva al Cinema Teatro Nuovo di piazza Trento e Trieste. Otto giorni ricchi di proiezioni, incontri, dibattiti ed eventi, s - facebook.com Vai su Facebook
Viviamo nel film dell’indifferenza, occupare il dibattito è un dovere - X Vai su X
Film e dibattiti. Tutti gli eventi della giornata; Arena cinematografica; Festival dell’Architettura di Roma 2025: tutti gli eventi in programma – OAR.
Tutti i film eventi su MYmovies ONE - Serie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ... Segnala mymovies.it
Tutti i film eventi - Tutti i film disponibili in streaming e download sulle maggiori piattaforme digitali al miglior prezzo: su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, iTunes, Google Play, Rakuten TV, Rai Play, TIMVISION, ... Da mymovies.it