La decima edizione del Ferrara Film Festival prosegue oggi con una giornata interamente dedicata al cinema d’autore internazionale, alle eccellenze del territorio e al dialogo tra cultura e impresa. Il fondatore Maximilian Law e la nuova codirettrice artistica Claudia Conte presentano un programma ricco e variegato. La giornata si aprirà alle 11 con l’inaugurazione del Cine Village Experience in piazza Trento e Trieste, uno spazio dedicato alla scoperta del cinema e non solo. Alle 11.30, al Mazda Lounge, si terrà il talk show ‘Eccellenze Innovative’. Nel pomeriggio, alle 16, sempre al Mazda Lounge, sarà la volta di un talk show speciale con le delegazioni dei film in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Film e dibattiti. Tutti gli eventi della giornata