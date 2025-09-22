Filippine tra tifone e proteste

Tv2000.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di persone sono state evacuate dai villaggi del nord delle Filippine a causa del passaggio di uno dei tifoni più violenti di quest’anno. In diverse città del Paese la popolazione è scesa in piazza per denunciare un presunto sistema di tangenti. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

filippine tra tifone e proteste

© Tv2000.it - Filippine tra tifone e proteste

In questa notizia si parla di: filippine - tifone

Il passaggio del tifone Co-May causa morti e dispersi nelle Filippine

Filippine, migliaia di evacuati per il passaggio del super tifone Ragasa

Filippine, oltre diecimila sfollati per il "super tifone" Ragasa

Filippine in allerta per il passaggio del tifone Ragasa: oltre 10mila sfollati; Nelle Filippine migliaia di persone sono state evacuate in vista dell’arrivo del tifone Ragasa; Filippine, arriva il tifone Ragasa: migliaia di evacuati.

filippine tifone protesteMigliaia di evacuazioni nelle Filippine per l’arrivo del super-tifone Ragasa - tifone Ragasa: evacuazioni, scuole chiuse e trasporti sospesi. Come scrive ilfattoquotidiano.it

filippine tifone protesteNelle Filippine migliaia di persone sono state evacuate in vista dell’arrivo del tifone Ragasa - Nelle Filippine migliaia di persone sono state evacuate in vista dell’arrivo del tifone Ragasa: si prevede toccherà terra oggi sulle isole settentrionali dell’arcipelago, abitate da circa 20mila perso ... Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Filippine Tifone Proteste