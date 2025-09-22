Filippine oltre diecimila sfollati per il super tifone Ragasa

Roma, 22 set. (askanews) - Oltre 10.000 persone si sono rifugiate in scuole e centri per lo sfollamento nelle Filippine, a causa delle forti piogge e dei venti di burrasca per il "super tifone" Ragasa, che ha colpito l'estremo Nord del Paese. Ha guadagnando potenza prima di toccare terra alle Isole Babuyan delle Filippine intorno a mezzogiorno (ora locale). Le isole scarsamente popolate si trovano a circa 740 chilometri a Sud di Taiwan; anche lì, in forma ridotta, sono in corso ordini d'evacuazione. Nelle immagini dei servizi d'emergenza si vedono l'intensità delle piogge e gli alberi spazzati dal vento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Filippine, oltre diecimila sfollati per il "super tifone" Ragasa

