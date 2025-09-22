filippine migliaia di evacuati per il passaggio del super tifone ragasa

Migliaia di persone sono state evacuate dai villaggi del nord delle Filippine e scuole e uffici sono stati chiusi nell'arcipelago e nella vicina Taiwan a causa del passaggio del super tifone Ragasa, uno dei tifoni più forti di quest'anno. Ragasa ha venti sostenuti di 215 chilometri all'ora e raffiche fino a 265 kmh ed è centrato a est della città insulare di Calayan, al largo della provincia di Cagayan, secondo quanto riferito dai meteorologi filippini. Si sta dirigendo verso ovest a 20 kmh e potrebbe passare vicino o abbattersi sulle isole Babuyan di Cagayan. Più di 8.200 persone sono state evacuate in luoghi sicuri a Cagayan, mentre 1. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

