Filarmonica Romana stagione n204 tra concerti danza lezioni

Roma, 22 set. (askanews) – Presentata la stagione 2025-26 dell’Accademia Filarmonica Romana, curata dal direttore artistico Domenico Turi: la stagione n. 204 si apre alla città con una proposta artistica dedicata a un pubblico di tutte le età, fra concerti, lezioni di musica, danza, musical, clownerie e residenze artistiche. Il programma si alterna fra Teatro Argentina, Teatro Olimpico e Sala Casella e il cartellone è diviso tra i concerti all’Argentina, gli spettacoli al Teatro Olimpico e le Lezioni di musica, oltre alle iniziative concepite per le nuove generazioni di musicisti e per la musica contemporanea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it