Figlio delle Lacrime chiude la stagione estiva di Argà | una serata da ricordare

Tempo di lettura: 2 minuti L’area archeologica dell’ Arco del Sacramento si è trasformata, ieri sera, in un palcoscenico di emozioni: più di duecento persone hanno riempito questo splendido scenario per assistere alla replica di “Figlio delle Lacrime – storia di un’anima in cammino”. Con questo evento si è ufficialmente conclusa la prima stagione estiva della Compagnia Artistica “ARGÁ”, un percorso che ha saputo unire teatro, musica e danza, valorizzando i luoghi storici della città e promuovendo momenti di incontro e condivisione. La serata è stata realizzata grazie alla collaborazione con l’Unità Pastorale “San Filippo Neri”, nella persona di don Marco Capaldo, alle coreografie di Giovanna De Luca con le ballerine della GiovArt, al Coro Polifonico Vocum Concordia diretto da Daniela Polito, e alla regia e al testo di Gabriele Notari De Luca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Figlio delle Lacrime” chiude la stagione estiva di Argà: una serata da ricordare

