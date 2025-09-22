È tempo di una delle tradizioni settembrine più care a tanti appassionati di calcio: l’uscita del videogioco " Fifa 26 " (oggi noto come " Ea Sports Fc 26 "). Sarà disponibile in tutto il mondo da venerdì (chi ha prenotato la "Ultimate Edition" ha potuto godere dell’accesso anticipato a partire dallo scorso venerdì) e ha confermato la Serie B: per il terzo anno consecutivo si potrà sognare di vincere la Champions League con la Reggiana. Partiamo dai valori globali. La ‘Regia’, con un valore complessivo di 67, è al pari di altre dieci squadre invischiata nella lotta per salvarsi. Stessa valutazione per Sudtirol, Carrarese, Juve Stabia, Mantova, Cesena, Padova, Pescara, Avellino, Frosinone ed Entella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - ’Fifa 26’: Magnani il top, Motta sottovalutato