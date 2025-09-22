Fiamme in un rimessaggio di barche sulla Pontina

Latinatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un violento incendio ha interessato un capannone lungo la strada Pontina, all'altezza del chilometro 88,2, nel territorio di Sabaudia. La struttura, di proprietà di una società, era stata adibita a rimessaggio di imbarcazioni e il fuoco, divampato in circostanze ancora da chiarire, ha distrutto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiamme - rimessaggio

Ostia, incendio in un rimessaggio: barche in fiamme e alta colonna di fumo

Fiamme in un rimessaggio di barche sulla Pontina; Fiamme nel deposito degli yacht, la pista del dolo; Le notizie più importanti di oggi 22 settembre 2025 a Latina e in provincia.

fiamme rimessaggio barche pontinaMaxi-incendio sulla Pontina a Sabaudia: distrutto un deposito di yacht - Un violento incendio ha devastato un capannone adibito a deposito di barche e yacht sulla strada statale Pontina, al chilometro ... Secondo latinapress.it

Fiamme nel deposito degli yacht, la pista del dolo - Violento incendio nel capannone di un armatore sulla Pontina, vigili del fuoco al lavoro per ore. Segnala latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Rimessaggio Barche Pontina