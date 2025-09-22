Festival della Libertà Patrignani Confcommercio Cesena | Oltre ogni campanilismo e ansia di primogenitura

“I festival culturali possono diventare sempre più un tratto distintivo dell’offerta di Cesena e Forlì, con una prospettiva che guarda oltre i confini comunali e coinvolge l’intera Romagna”. Così il presidente di Confcommercio di Cesena, Augusto Patrignani, al termine del Festival della Libertà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Primo bilancio per #pordenonelegge , festival del libro e della libertà. Presenze in crescita per un appuntamento che affronta le complessità del presente. - facebook.com Vai su Facebook

Patrignani (Confcommercio): "Il Festival della Libertà ha fatto bene a Cesena" - “Due giorni ariosi di dibattito e di circolazione delle idee: il Festival Malatestiano della Libertà ha fatto centro all’aula magna della biblioteca Malatestiana e con ottima partecipazione agli ... cesenatoday.it scrive

Confcommercio cesenate: «Cesena e Forlì, integrare le politiche culturali. Festival delle idee arma in più» - «I festival culturali possono diventare sempre più un tratto distintivo dell’offerta di Cesena e Forlì, con una prospettiva che guarda oltre ... Lo riporta corriereromagna.it