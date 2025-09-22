Festival del libro | il lancio dell' edizione 2026 con Michela Marzano e Stefano Rossi

Arezzo, 22 settembre 2025 – Il Festival del Libro per Ragazzi, promosso dal Comune di Bibbiena in collaborazione con Mondadori Point di Poppi, quest'anno allarga i suoi confini: di idee, di collaborazioni, di luoghi, coinvolgimenti e di eventi. La kermesse, che quest'anno si svolgerà nelle due settimane dal 21 febbraio all'8 marzo 2026, avrà un'anticipazione nei mesi di ottobre e novembre, grazie alle nuove collaborazioni con Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi e Prospettiva Casentino. Il 7 ottobre alle ore 21.00 presso la sede della Fondazione in via Bosco di Casina, 12 a Bibbiena, si terrà l'incontro con Michela Marzano che verrà moderata dal giornalista Massimo Orlandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival del libro: il lancio dell'edizione 2026 con Michela Marzano e Stefano Rossi

In questa notizia si parla di: festival - libro

Festival Il Libro Possibile, Premio Internazionale di Scrittura Creativa "Piccola Giorgia Russo" – XI Edizione

Story camp: al via questa mattina il camp estivo firmato festival del libro

Festival Il Libro Possibile a Polignano: il programma del 10 luglio

Primo bilancio per #pordenonelegge , festival del libro e della libertà. Presenze in crescita per un appuntamento che affronta le complessità del presente. - facebook.com Vai su Facebook

Festival letterari, premi e fiere del libro 2025: il calendario aggiornato https://illibraio.it/news/editoria/festival-letterari-2025-1465655… #editoria - X Vai su X

Festival del libro: il lancio dell'edizione 2026 con Michela Marzano e Stefano Rossi; Imperia lancia la prima edizione di Libri come Vele, Festival di letteratura per ragazzi; Festival letterari, premi e fiere del libro 2025: il calendario aggiornato.

Festival del libro: il lancio dell'edizione 2026 con Michela Marzano e Stefano Rossi - Prefestival nelle date del 7 ottobre e 9 novembre grazie alle nuove collaborazioni con Fondazione Baracchi e Prospettiva Casentino ... Scrive lanazione.it

Catania, al via la settima edizione di Etnabook: tra gli ospiti Cecchi Paone - Dal 21 al 25 settembre e il 1° ottobre, torna nella città alle pendici del vulcano più famoso d’Italia, il festival internazionale del libro di Catania: cinque giornate intense di presentazioni, ... Come scrive tg24.sky.it