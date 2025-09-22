Festival del libro | arrivano Michela Marzano e Stefano Rossi

Il Festival del Libro per Ragazzi, promosso dal Comune di Bibbiena in collaborazione con Mondadori Point di Poppi, quest’anno allarga i suoi confini: di idee, di collaborazioni, di luoghi, coinvolgimenti e di eventi. La kermesse, che quest’anno si svolgerà nelle due settimane dal 21 febbraio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: festival - libro

Festival Il Libro Possibile, Premio Internazionale di Scrittura Creativa "Piccola Giorgia Russo" – XI Edizione

Story camp: al via questa mattina il camp estivo firmato festival del libro

Festival Il Libro Possibile a Polignano: il programma del 10 luglio

Primo bilancio per #pordenonelegge , festival del libro e della libertà. Presenze in crescita per un appuntamento che affronta le complessità del presente. - facebook.com Vai su Facebook

Festival del libro: arrivano Michela Marzano e Stefano Rossi; Arrivano gli angeli di !; Lite a Il Libro Possibile di Polignano tra Bocchino e Padellaro, la frase su Michela Murgia scatena la rivolta.

Festival del libro: arrivano Michela Marzano e Stefano Rossi - Prefestival nelle date del 7 ottobre e 9 novembre grazie alle nuove collaborazioni con Fondazione Baracchi e Prospettiva Casentino ... Da arezzonotizie.it