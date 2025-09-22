Festa patronale a Monte Sant' Angelo | il programma

Monte SantAngelo si prepara a celebrare la festa patronale in onore di San Michele Arcangelo. L’appuntamento, con i riti religiosi e gli eventi civili, è dal 27 al 30 settembre.Da non perdere il 27 settembre l’accensione delle luminarie, il concerto di Angela Piaf in ‘Perché Sanremo è Sanremo’ e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Le apparizioni dell’Arcangelo a Monte Sant’Angelo rivivono con il Corteo storico; Festa patronale a Monte Sant'Angelo: il programma; PATRONO Monte Sant’Angelo celebra il Patrono San Michele Arcangelo. Ecco il programma religioso.

Il programma completo della Festa Patronale di Monte Sant’Angelo - Il programma completo della Festa Patronale di Monte Sant’Angelo MONTE SANT'ANGELO CELEBRA SAN MICHELE ARCANGELO, IL PROGRAMMA DELLA FESTA PATRONALE. ilsipontino.net scrive

festa patronale monte santFesta Patronale Monte Sant’Angelo. In Piazza come ospiti la scelta è tra Noemi o The Kolors - In Piazza come ospiti la scelta è tra Noemi o The Kolors Monte Sant’Angelo si prepara a vivere i giorni più attesi ... Scrive ilsipontino.net

