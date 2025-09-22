ferrari 500 trc al gp nuvolari la spider del 1957 che vinse a le mans e a sebring

Torna su strada in occasione del Gran Premio Nuvolari la Ferrari 500 Trc del 1957: un modello importante nella storia sportiva del Cavallino, che ha debuttato proprio nella gara intitolata al grande campione mantovano. Si tratta di una vettura preparata appositamente per il nuovo regolamento Fia Appendice C del Campionato del Mondo Sport Prototipi, e il suffisso rivisto della Testa Rossa indicava proprio la conformità alle nuove norme. La Trc sfoggiava una carrozzeria Scaglietti notevolmente migliorata, che include un abitacolo più ampio, una portiera lato passeggero, un parabrezza a tutta larghezza e una delle linee dei parafanghi più armoniose mai viste su una vettura del Cavallino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

