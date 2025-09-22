' Ferrara Gospel Friends' due giornate tra workshop ed esibizioni in città

Sono previste oltre 130 voci, in arrivo da tutta Italia, per la terza edizione di 'Ferrara Gospel Friends' che nel weekend di sabato 27 e 28 settembre porterà in città l'energia del canto legato a tale genere musicale. L'iniziativa è realizzata da Ferrara Gospel Choir Academy APS, con il patrocinio del Comune di Ferrara e la collaborazione di enti culturali e associazioni del territorio.

