' Ferrara città europea del Rinascimento' inaugura la mostra di scatti di Pierluigi Benini
In occasione delle celebrazioni per i 30 anni del riconoscimento Patrimonio mondiale Unesco, la città estense si prepara a ospitare la mostra fotografica 'Ferrara città europea del Rinascimento' di Pierluigi Benini. L'esposizione, promossa e sostenuta dal Comune di Ferrara e curata dalla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: ferrara - citt
? ? Dal 26 al 28 settembre 2025 preparati a vivere tre giorni indimenticabili nella splendida Ferrara, città Patrimonio UNESCO, con un pacchetto pensato su misura per gra - facebook.com Vai su Facebook
"Ferrara - Città Europea del Rinascimento": nella Rotonda Foschini la mostra fotografica di Pierluigi Benini - In occasione delle celebrazioni per i 30 anni dal riconoscimento a Patrimonio Mondiale Unesco, Ferrara si prepara a ospitare un evento di grande risonanza culturale: la mostra fotografica "Ferrara - cronacacomune.it scrive
Ferrara e il Rinascimento, scatti di storia - Trentennale Unesco, una mostra del fotografo Pierluigi Benini alla Rotonda Foschini: "Immagini per sorprendere e incuriosire" ... Secondo msn.com