Fermato con la droga dopo inseguimento | sentenza ribaltata in Appello

Casertanews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sentenza ribaltata per un 53enne accusato di spaccio di droga.L’uomo, R.S. originario di Napoli e residente a Mondragone, era stato condannato a 8 mesi dl tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Un verdetto ribaltato dalla Corte d’Appello di Napoli che ha accolto le argomentazioni del difensore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

