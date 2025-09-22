Fermato con la droga dopo inseguimento | sentenza ribaltata in Appello
Sentenza ribaltata per un 53enne accusato di spaccio di droga.L’uomo, R.S. originario di Napoli e residente a Mondragone, era stato condannato a 8 mesi dl tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Un verdetto ribaltato dalla Corte d’Appello di Napoli che ha accolto le argomentazioni del difensore. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: fermato - droga
