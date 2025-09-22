Ferisce al collo il fratellino con una forchetta perché è il prediletto del nonno Arrestato 20enne a Giugliano

Ha aggredito e ferito il fratello di 14 anni con una forchetta perché "è il prediletto del nonno", di cui la vittima porta il nome: è successo in un’abitazione di Giugliano in Campania, popolosa città dell’hinterland a nord di Napoli, dove i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato e trasferito in carcere l’autore del gesto, un 20enne incensurato, con l’accusa di lesioni aggravate.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ferisce al collo il fratellino con una forchetta perché "è il prediletto del nonno". Arrestato 20enne a Giugliano

