Federico Bicelli è campione del mondo | oro nei 400 stile libero a Singapore

Federico Bicelli illumina ancora una volta il nuoto paralimpico internazionale e fa esplodere l’orgoglio di Brescia. Il campione bresciano ha conquistato l’oro ai Mondiali Paralimpici di Singapore nei 400 stile libero S7, fermando il cronometro su un magnifico 4’39”52.La gara ha avuto il sapore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

federico bicelli 232 campioneMondiali nuoto paralimpico: oro per Federico Bicelli nei 400 stile libero - L'atleta di Borgosatollo ha infatti conquistato il primato con il tempo strepitoso di 4. Come scrive giornaledibrescia.it

