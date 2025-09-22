Federico Aldrovandi vent' anni dopo la madre | Avrei voluto che nel suo nome non accadesse mai più quello che è accaduto a lui invece vedo le cose peggiorare

Il 25 settembre del 2005 Federico Aldrovandi morì a Ferrara per un’apossia-asfissia posturale, il suo corpo fu compresso fino all'arresto del suo cuore. Su quello stesso corpo c'erano 54 ferite, tra lesioni ed ecchimosi. Quattro poliziotti furono condannati a tre anni e mezzo di carcere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Federico Aldrovandi vent'anni dopo, la madre: «Avrei voluto che nel suo nome non accadesse mai più quello che è accaduto a lui, invece vedo le cose peggiorare»

Così si è aperto, nella Sala Estense, l'incontro formativo organizzato dall'Associazione Stampa Ferrara per i suoi 130 anni, nel segno di un anniversario che, ancora, ferisce: i vent'anni dall'uccisione di Federico Aldrovandi. Subito la voce dei genitori, Patrizia M

