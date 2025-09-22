Federico Aldrovandi vent' anni dopo la madre | Avrei voluto che nel suo nome non accadesse mai più quello che è accaduto a lui invece vedo le cose peggiorare

Il 25 settembre del 2005 Federico Aldrovandi morì a Ferrara per un’apossia-asfissia posturale, il suo corpo fu compresso fino all'arresto del suo cuore. Su quello stesso corpo c'erano 54 ferite, tra lesioni ed ecchimosi. Quattro poliziotti furono condannati a tre anni e mezzo di carcere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

federico aldrovandi vent anniFederico Aldrovandi, 20 anni dall'omicidio. L'indulto ai poliziotti, le battaglie di mamma Patrizia, le parole dei giudici: «No ai domiciliari, ecco perché» - Una giovane vita spezzata, in circostanze mai chiarite del tutto, con una dinamica rimasta oscura anche durante le indagini e il processo: a morire fu un ragazzo di 18 anni, uno come tanti, ... Come scrive leggo.it

federico aldrovandi vent anniVent’anni fa la morte di Federico Aldrovandi: il ricordo e i processi. “Ucciso senza ragione” - Oggi avrebbe 38 anni Ferrara – La mattina del 25 settembre 2005 Federico Aldrovandi è riverso sull'asfalto di via ... Si legge su msn.com

