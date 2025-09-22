Ospite del podcast "Served with Andy Roddick", Roger Federer ha parlatodi come si sono evolute le superfici dei campi da gioco nel corso degli anni, sottolineando come si sia assottigliata la differenza terra rossa, cemento ed erba. La leggenda svizzera ha parlato anche della rivalità tra Sinner e Alcaraz, commentando così le scelte di alcuni organizzatori dei tornei Atp. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Federer punge: "Agli organizzatori fa comodo avere Sinner-Alcaraz in finale"