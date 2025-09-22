Federer punge | Agli organizzatori fa comodo avere Sinner-Alcaraz in finale
Ospite del podcast "Served with Andy Roddick", Roger Federer ha parlatodi come si sono evolute le superfici dei campi da gioco nel corso degli anni, sottolineando come si sia assottigliata la differenza terra rossa, cemento ed erba. La leggenda svizzera ha parlato anche della rivalità tra Sinner e Alcaraz, commentando così le scelte di alcuni organizzatori dei tornei Atp. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: federer - punge
Roger Federer punge sulla rivalità Alcaraz-Sinner: “Gli organizzatori vogliono che ci siano sempre loro in finale”
Roger Federer punge sulla rivalità Alcaraz-Sinner: “Gli organizzatori vogliono che ci siano sempre loro in finale” - - X Vai su X
Federer punge: Agli organizzatori fa comodo avere Sinner-Alcaraz in finale.
Roger Federer punge sulla rivalità Alcaraz-Sinner: “Gli organizzatori vogliono che ci siano sempre loro in finale” - Roger Federer si è goduto lo spettacolo a San Francisco (USA), nell'edizione 2025 della Laver Cup. Lo riporta oasport.it
Federer: “Così i direttori dei tornei favoriscono le finali tra Sinner e Alcaraz, vorrei vedere altro” - La teoria di Federer sui campi più lenti che agevolando Sinner e Alcaraz: lo svizzero dalla Laver Cup mette in evidenza il comportamento di chi lavora ... Da fanpage.it