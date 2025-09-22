FdI smaschera i pro-Pal | L' unica cosa che vi sta a cuore è lo scontro con lo Stato

Quello che sta accadendo a Milano - così come in altre città italiane - non è nulla di riconducibile a una manifestazione per la pace. In teoria, oggi in tutto il Paese i sindacati hanno proclamato lo sciopero per protestare contro la guerra in Medio Oriente e, in particolare, contro quello che definiscono "un genocidio in Palestina". In pratica i cortei si sono presto trasformati in tentativi di guerriglia urbana. Nella metropoli lombarda, per esempio, i pro-Pal hanno assaltato Stazione Centrale e si sono scontrati con la polizia. In alcuni video che circolano sui social si vedono alcuni "manifestanti" tentare di spaccare delle vetrine con delle transenne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

