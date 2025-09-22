FC 26 SBC Basi Squadra Synne Jensen | Un’Ala Veleno per la Tua Squadra!
È il momento di aggiungere un’ala di talento al tuo Ultimate Team! L’SBC di Synne Jensen Basi Squadra 84 OVR è ora disponibile e ti offre un attaccante affidabile e letale, perfetto per chi cerca di rafforzare il reparto offensivo. Con una VEL 85, un TIR 85 e un DRI 85, Jensen è una minaccia costante sulla fascia. Le sue 5 stelle per il Piede Debole la rendono estremamente imprevedibile, mentre i suoi stili di gioco PLUS PLUS da Ala le permettono di essere letale sia sulla fascia che in area di rigore. Le 3 Sfide per Sbloccare Synne Jensen. Per ottenere questa carta speciale, dovrai completare solo 3 sfide. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
