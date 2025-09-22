FC 26 SBC 2x 77+ Upgrade

È il momento di migliorare la tua rosa con una SBC semplice e vantaggiosa! La sfida “2x 77+ Upgrade” ti offre la possibilità di ottenere un pacchetto con due giocatori oro rari con un rating minimo di 77. La parte migliore? È un’SBC ripetibile tre volte al giorno per un periodo limitato. Hai 7 giorni per completarla. Requisiti della Sfida. Per ottenere il pacchetto, dovrai scambiare una rosa che soddisfi questi semplici requisiti: Qualità giocatori: Esattamente giocatori d’oro. Rari: Minimo 6 giocatori rari. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

