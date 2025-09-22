FC 26 Evoluzione Attaccante Micidiale-Striker’s Rise | Trasforma il Tuo Giocatore Argento in un Mostro da Gol! Solo da APP

È il momento di trasformare un giocatore d’argento in un attaccante letale! L’evoluzione “Attaccante Micidiale” è una EVO unica, con aggiornamenti che si sbloccano ogni 24 ore per un periodo di 4 giorni, permettendoti di potenziare progressivamente il tuo giocatore. Hai 21 giorni per iniziare questo processo, che si completa solo tramite l’app. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa evoluzione è pensata per i giovani attaccanti che desiderano un upgrade massiccio per diventare dei veri cecchini. Per essere idoneo, il tuo giocatore deve soddisfare i seguenti requisiti: Valutazione generale massima: 74. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

