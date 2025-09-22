In pochi giorni, l'Fbi ha dovuto mettere in atto un piano di sicurezza paragonabile solo a quello che scatta con il Super Bowl. Sia per l'afflusso della gente - superiore alle aspettative - sia per la partecipazione ai funerali del presidente Usa Donald Trump, del suo staff e dei governatori. In un clima di evidente tensione ed esposizione. Per evitare incidenti, l'Fbi ha imposto restrizioni allo spazio aereo attorno allo State Farm Stadium in Arizona, dove si è tenuto il funerale dell'attivista conservatore, al quale hanno preso parte oltre 200mila partecipanti, tra cui il presidente Donald Trump e i principali membri della sua amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fbi e la sicurezza in stile Super Bowl