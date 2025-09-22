Fatto a pezzi e chiuso in un sacco Orrore in Italia trovato così | scena spaventosa

Macabra scoperta a Spoleto, dove sarebbe stato rinvenuto un cadavere fatto a pezzi, chiuso in un sacco di plastica e abbandonato nei pressi della “pista”, l’area verde del rione Casette in via Primo Maggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Perugia, guidati dal colonnello Sergio Molinari, insieme al Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) e sotto il coordinamento della Procura di Spoleto. Presenti anche i vigili del fuoco, che stanno illuminando a giorno la zona adiacente alla ferrovia, dove è stato ritrovato il sacco. Secondo fonti non ufficiali, la scoperta sarebbe avvenuta per caso: un residente del quartiere, durante una passeggiata, avrebbe notato una bicicletta parcheggiata in modo insolito accanto a un sacco nero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

