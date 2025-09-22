Fatto a pezzi e chiuso in un sacco Orrore in Italia trovato così | scena spaventosa
Macabra scoperta a Spoleto, dove sarebbe stato rinvenuto un cadavere fatto a pezzi, chiuso in un sacco di plastica e abbandonato nei pressi della “pista”, l’area verde del rione Casette in via Primo Maggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Perugia, guidati dal colonnello Sergio Molinari, insieme al Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) e sotto il coordinamento della Procura di Spoleto. Presenti anche i vigili del fuoco, che stanno illuminando a giorno la zona adiacente alla ferrovia, dove è stato ritrovato il sacco. Secondo fonti non ufficiali, la scoperta sarebbe avvenuta per caso: un residente del quartiere, durante una passeggiata, avrebbe notato una bicicletta parcheggiata in modo insolito accanto a un sacco nero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: pezzi - chiuso
Omicidio a Gemona: uomo fatto a pezzi e chiuso in un bidone in cantina. Arrestate la compagna e la madre
Ucciso, fatto a pezzi e chiuso in un bidone. Orrore a Udine: arrestate moglie e suocera
Ucciso, fatto a pezzi e chiuso in un bidone. Orrore a Udine: arrestate sua moglie e sua madre
One piece l isola dell avventura vale la pena aprirlo e provarlo o tenerlo chiuso come pezzo da collezione - facebook.com Vai su Facebook
Ho appena chiuso un pezzo su un’intervista che ho fatto oggi. Chiedo a #maritotedesco come sta giocando #Sinner. Risposta: “ non un granchè bene, per fortuna l’altro è anche peggio”. #USOpen - X Vai su X
Macabra scoperta a Spoleto, trovato cadavere a pezzi: carabinieri e pm sul posto - Foto - Aggiornamenti; Cadavere a pezzi ritrovato in un cassonetto a Spoleto; Cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco vicino alla ferrovia, un passante lo ha notato e ha dato l'allarme.
Spoleto, trovato cadavere fatto a pezzi in un sacco. Macabra scoperta nel quartiere Casette, si cerca nelle telecamere - È giallo sul cadavere fatto a pezzi rinvenuto in un sacco della spazzatura nella tarda serata di oggi, lunedì 22 settembre, nel quartiere Casette. Secondo corrieredellumbria.it
Cadavere fatto a pezzi trovato in un sacco a Spoleto, il corpo notato da un passante che ha dato l'allarme - Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato trovato stasera all'interno di un sacco nei pressi della ferrovia nella zona di Spoleto. Segnala msn.com