Fatta fuori perché sono su Onlyfans ma non faccio porno | solo contenuti fetish sui capelli | lo sfogo dell’attrice di Harry Potter Jessie Cave

C’è chi, dopo il successo planetario di Harry Potter, è diventato una star di Hollywood come Robert Pattinson, e chi ha conquistato i palchi di Broadway come Daniel Radcliffe. E poi c’è chi, come Jessie Cave – l’indimenticabile Lavanda Brown, fidanzata un po’ appiccicosa di Ron Weasley – ha intrapreso un percorso diverso, che oggi la porta a scontrarsi con il lato più puritano del mondo che l’ha resa famosa. L’attrice, 38 anni, ha infatti denunciato sul suo account Substack di essere stata esclusa da una convention di fan di Harry Potter a causa del suo profilo su OnlyFans. “Ho scoperto di non essere stata invitata a una convention a tema perché sono su OnlyFans”, ha scritto l’attrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fatta fuori perché sono su Onlyfans, ma non faccio porno: solo contenuti fetish sui capelli”: lo sfogo dell’attrice di Harry Potter Jessie Cave

In questa notizia si parla di: fatta - fuori

Basta, con noi hai chiuso: icona Rai, fatta fuori dalla TV di Stato dopo 32 anni I “Programma cancellato”

“Perché l’hanno cacciata”. Giovanna Civitillo fatta fuori dalla Rai. Motivi pesanti: cosa è saltato fuori

Giovanna Civitillo fatta fuori dalla Rai. L'ostilità della Tv di Stato verso Amadeus che stavolta reagisce

"Ho ricevuto la lettera di licenziamento di punto in bianco. Nonostante tutto quello che avevo costruito per l'azienda, di fronte alla situazione difficile che stavo attraversando, sono stata fatta fuori ingiustamente" La storia di una mamma 38enne licenziata per av - facebook.com Vai su Facebook

“Mi hanno fatta fuori dalla Rai, non sono stata zitta e l’ho pagata”: lo sfogo di Licia Colò - X Vai su X

Milan Modric | perché sta funzionando? Borghi | Allegri lo ha …; Rapina il negozio | arrestato ma è già fuori Perché è libero l’autore dell’assalto di Firenze; Il primo centro globale F-35 fuori dagli Usa è in Italia | perché è una svolta importante.

“Fatta fuori dalla Rai perché non sono stata zitta”: conduttrice rompe il silenzio/ “Me l’hanno fatta pagare” - "Fatta fuori dalla Rai perché non sono stata zitta": conduttrice rompe il silenzio e sbotta, il durissimo sfogo: "Ecco perché me l'hanno fatta pagare" Per anni è stata un volto Rai alla guida di ... Secondo ilsussidiario.net

“Mi hanno fatta fuori dalla Rai, non sono stata zitta e l’ho pagata”: lo sfogo di Licia Colò - Per anni alla guida di “Alle falde del Kilimangiaro”, Licia Colò è stata a lungo un volto Rai fino a quando è sparita da Viale Mazzini e il pubblico l’ha ritrovata su La7. Segnala ilfattoquotidiano.it