Faticanti, centrocampista della Juventus Next Gen, ha parlato così dopo il primo gol in bianconero e alla vigilia del match con la Torres. Alla vigilia di Juventus Next Gen Torres di Serie C, Giacomo Faticanti ha parlato così ai canali ufficiali bianconeri. Le dichiarazioni dopo il primo gol in bianconero realizzato contro il Pineto. IL PRIMO GOL IN BIANCONERO – «Sì devo dire che quello che ho fatto sabato contro il Pineto è stato un bel gol. Sono stato bravo a rimanere in partita dopo l'episodio del rigore e poi a risolverla. Sono contento per la mia primo rete in bianconero che è anche la prima tra i professionisti.

Faticanti si racconta: «Per me la Juventus è casa ed è stata la chiave di tutto. Quest'anno non ci poniamo limiti! Il mio primo gol? È stata un'emozione forte…»