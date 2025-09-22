Fate silenzio quando i bambini dormono non quando muoiono Lo slogan per i bambini di Gaza usato nelle città italiane

Parla di silenzio quando bisognerebbe far rumore lo slogan per i bambini di Gaza che si rincorre in diverse scuole italiane e palazzi pubblici. Come a Pianoro, provincia di Bologna, dove uno striscione sulla facciata del comune recita: « Fate silenzio quando i bambini dormono, non quando vengono uccisi ». O uno lenzuolo, sempre nella stessa regione, dall’Istituto Comprensivo Granarolo i cui docenti stanno sfilando oggi sempre a Bologna. Si tratta di una frase spesso usata nelle manifestazioni a favore del riconoscimento dello stato della Palestina. “Fate silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono”. 🔗 Leggi su Open.online

