Fatal Fury | City of the Wolves un trailer celebra l’arrivo di Joe Higashi nel cast
SNK ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Joe Higashi, storico campione di Muay Thai e volto simbolo della saga, che si unirà al cast di Fatal Fury: City of the Wolves. L’iconico lottatore, apparso per la prima volta nel 1991 e assente dal roster principale dal 1999, torna a calcare il ring con il suo stile esplosivo, arricchito da nuove storie e modalità. Il titolo, che segna il grande ritorno della serie dopo 26 anni, sarà disponibile dal 24 aprile 2025, ma Joe arriverà come contenuto aggiuntivo nell’autunno dello stesso anno. Il trailer mostra il suo repertorio di calci e tecniche potenti, confermandone la presenza non solo nei combattimenti ma anche in contenuti narrativi. 🔗 Leggi su Game-experience.it
