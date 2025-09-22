Lunghissime, raccolte in elaborati chignon, spettinate oppure ingioiellate: le trecce sono state le vere protagoniste della New York Fashion Week PE 2026 appena conclusa. In passerella e nello street style hanno letteralmente conquistato la scena, confermandosi uno dei trend più forti dell’autunno in fatto di acconciature. Non è difficile capire il perché di tanto successo. Le trecce rappresentano una delle acconciature più semplici, rapide e versatili da realizzare. Bastano pochi minuti e il giusto accessorio per trasformarle da pettinatura da giorno, perfetta per l’ufficio o l’università, a look sofisticato e ultra glamour per la sera. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Fashion Week PE 2026: le trecce in passerella