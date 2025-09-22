Farmaceutica bene le riforme ma serve investire dove si genera valore L’appello di Ely Lilly

C’è un dato che nessuno mette in discussione: negli ultimi mesi l’Italia ha intrapreso una strada chiara, che riconosce la centralità della salute e dell’innovazione farmaceutica. Le scelte di policy, il ddl per il Testo unico della legislazione farmaceutica e le aperture al settore mostrano un impegno concreto. Ma, come avverte Eli Lilly, “bisogna fare presto”. Non basta stanziare nuove risorse, occorre decidere dove e come investirle. L’ALLARME DI LILLY: ALLOCARE BENE LE RISORSE Il ceo di Eli Lilly, Dave Ricks, ha lanciato un appello netto nell’intervista pubblicata su L’Economia: la coperta è corta, ma è proprio per questo che bisogna allocare bene le risorse. 🔗 Leggi su Formiche.net

