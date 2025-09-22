Un umore migliore. Un’azione più efficace sullo stress e sul controllo della frequenza cardiaca. Chi fa sport regolarmente sa quanto e come questa semplice misura a costo zero sia utile sulla salute. Ma ora una ricerca aggiunge un ulteriore dato da considerare. Anche l’ambiente in cui ci si muove avrebbe il suo peso. Perché tutti gli aspetti positivi sarebbero più significativi se ci si muove in un parco o comunque nel verde, piuttosto che correre a lato delle strade di città o allenarsi al chiuso. A dirlo è una ricerca condotta da esperti dell’Università di Copenaghen e dell’Università di Verona, pubblicata su Psychology of Sport and Exercise. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fare sport nel verde combatte meglio lo stress rispetto all’esercizio in città